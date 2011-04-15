Ингосстрах выплатил возмещение за повреждённые градом строения

Ингосстрах выплатил собственнику нежилых строений, расположенных в Краснодарском крае, возмещение в размере более 5 млн руб. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл 30 июня 2018 года. Здания получили повреждения во время сильного града.



Имущество клиента застраховано в Ингосстрахе от пожара, стихийных бедствий, взрыва бытового газа, повреждения водой, грабежа, злоумышленных действий третьих лиц, падения пилотируемых летательных объектов или их обломков и других рисков. Страховая сумма по договору составляет более 88 млн руб. Договор действует с 18 апреля 2018 по 17 апреля 2019 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья





"AK&M" от 30.11.2018