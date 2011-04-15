Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/11/2018
17:25

WWF, группа КРЕОН и НРА представили рейтинг открытости нефтегазовых компаний в сфере экологической ответственности

WWF, группа КРЕОН и Национальное рейтинговое агентство представили рейтинг открытости нефтегазовых компаний в сфере экологической ответственности - 2018.

Победителем стала компания "Сахалин Энерджи", второе место заняла Зарубежнефть, третье - Эксон НЛ.

Цель рейтинга: способствовать эффективному использованию углеводородных ресурсов, защите окружающей среды и ведению социально ответственного бизнеса в России и Казахстане.

Рейтинг проводится на основе критериев, сформулированных в первую очередь в Совместных экологических требованиях НПО к сектору.

Оценка производится по всем сегментам - от добычи до переработки, числовые показатели даются отдельно для добычи, транспортировки и переработки.

Рейтинг базируется на данных о деятельности компаний, находящихся в публичном пространстве. Под публичным пространством понимаются годовая и социально-экологическая отчетность, доклады об охране окружающей среды (в том числе региональные), находящиеся в свободном доступе. А также размещение документов в сети Интернет на официальных сайтах компании (включая дочерние общества и подрядные организации), с обязательным включением ссылок на соответствующие страницы в меню (оглавлении) сайта, и интервью официальных представителей компаний для федеральных и региональных СМИ.

При отсутствии информации в публичном пространстве по тому или иному критерию компании присваивается низший бал, что приводит к снижению рейтинга компании в целом.


"AK&M" от 30.11.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100