WWF, группа КРЕОН и НРА представили рейтинг открытости нефтегазовых компаний в сфере экологической ответственности

WWF, группа КРЕОН и Национальное рейтинговое агентство представили рейтинг открытости нефтегазовых компаний в сфере экологической ответственности - 2018.



Победителем стала компания "Сахалин Энерджи", второе место заняла Зарубежнефть, третье - Эксон НЛ.



Цель рейтинга: способствовать эффективному использованию углеводородных ресурсов, защите окружающей среды и ведению социально ответственного бизнеса в России и Казахстане.



Рейтинг проводится на основе критериев, сформулированных в первую очередь в Совместных экологических требованиях НПО к сектору.



Оценка производится по всем сегментам - от добычи до переработки, числовые показатели даются отдельно для добычи, транспортировки и переработки.



Рейтинг базируется на данных о деятельности компаний, находящихся в публичном пространстве. Под публичным пространством понимаются годовая и социально-экологическая отчетность, доклады об охране окружающей среды (в том числе региональные), находящиеся в свободном доступе. А также размещение документов в сети Интернет на официальных сайтах компании (включая дочерние общества и подрядные организации), с обязательным включением ссылок на соответствующие страницы в меню (оглавлении) сайта, и интервью официальных представителей компаний для федеральных и региональных СМИ.



При отсутствии информации в публичном пространстве по тому или иному критерию компании присваивается низший бал, что приводит к снижению рейтинга компании в целом.





"AK&M" от 30.11.2018