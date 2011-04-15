Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/11/2018
18:25

Банк России утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО

Совет директоров Банка России утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Указание вводит более гибкую систему коэффициента возраст-стаж (КВС) с более детальной градацией ступеней (58 вместо действующих четырёх). По итогам проведенных актуарных расчетов для опытных водителей старшего возраста КВС будет снижен, а для молодых и неопытных – повышен. Таким образом, для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа коэффициент будет равен 1.87; для наименее рискованного сочетания (автолюбители старше 59 лет со стажем более 3 лет) коэффициент будет фактически в два раза меньше – 0.93.

Документ предусматривает переход к простой и понятной системе присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ). КБМ будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов бонус-малус, то ему будет присвоен самый низкий из них. Такой подход позволит исключить случаи задвоения КБМ, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении. Новая система КБМ закрепляет страховую историю за водителем и предполагает отказ от её обнуления при перерыве в вождении: все накопленные скидки будут сохраняться.

Юридическому лицу будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ, что существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.

Кроме того, предусматривается расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа на 20% вниз и 20% вверх.

"AK&M" от 30.11.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100