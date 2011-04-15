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30/11/2018
18:52

Объём ипотечного жилищного кредитования в РФ в октябре вырос на 18%

В РФ в октябре на фоне сохранения средневзвешенной процентной ставки на сентябрьском уровне 9.41% продолжили расти объёмы ипотечного жилищного кредитования, говорится в сообщении ЦБ.

За месяц выдано 141.3 тыс. рублёвых ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 300 млрд руб., что превысило сентябрьские значения на 16% и 18% соответственно, а значения октября прошлого года - на 25% и 41% соответственно.

Совокупная задолженность по ИЖК с начала года выросла на 20% и по состоянию на 1 ноября 2018 года составила 6.2 трлн руб.


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