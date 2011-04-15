Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 октября 2018 года



РУССКОМУ НАРОДУ НАШЛИ МЕСТО В РОССИЙСКОМ

ПОДГОТОВЛЕНА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТРАТЕГИИ ГОСНАЦПОЛИТИКИ



По сведениям "Ъ", президентский Совет по межнациональным отношениям должен в четверг утвердить проект новой редакции Стратегии госнацполитики, разработанный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН). В проекте появились определения таких понятий, как гражданское единство, российская нация, народ, цели и показатели эффективности реализации стратегии. Президиум совета, который в марте раскритиковал предыдущий проект стратегии, новый документ уже одобрил. Окончательный вариант стратегии дорабатывается в администрации президента (АП) и будет введен в действие указом Владимира Путина.





СЛЕДСТВИЕ ЗАПИТАЛОСЬ ОТ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ МВД РАССЛЕДУЕТ ОСОБО КРУПНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО В НАУЧНЫХ ЦЕЛЯХ





Как стало известно "Ъ", следователи МВД разбираются в обстоятельствах предполагаемого хищения более 1 млрд бюджетных рублей, которые около десяти лет назад были направлены "Росатомом" на реализацию проекта по созданию солнечных батарей. Исследования проводились в Абхазии на базе Сухумского физико-технического института, в который и направлялись средства. Однако, как полагает следствие, за проект было серьезно переплачено, к тому же большая часть средств могла осесть в Москве. Сейчас проверяется фирма-посредник, через которую финансовые потоки шли в не многими признанную республику.





РОДСТВЕННИКАМ ЖЕРТВ КРУШЕНИЯ ВОЕННОГО ТУ-154 ПРИПОМНИЛИ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ



С ИСКОМ О КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА ОНИ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ЛОНДОНА В МОСКВУ



Как стало известно "Ъ", представители пассажиров военного Ту-154, разбившихся в декабре 2016 года при полете в Сирию, не смогли добиться компенсации за гибель родственников в Великобритании. В Высоком суде Лондона истцам дали понять, что после отравления Сергея Скрипаля рассчитывать на поддержку английского правосудия им не стоит. Тем временем адвокат потерпевших Игорь Трунов уже подготовил аналогичное обращение в российский суд, в котором увеличил заявленные ранее требования примерно втрое - с $350 тыс. до $1 млн (в рублевом эквиваленте) за каждого погибшего.





МИНПРИРОДЫ ПОДОБРАЛО МУСОР

К МИНИСТЕРСТВУ ПЕРЕЙДУТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ





Как выяснил "Ъ", в ближайшее время выйдет постановление правительства об изменении структуры Минприроды. К природоохранному ведомству перейдут практически все полномочия Минстроя в сфере госполитики и управления в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Также в скором времени планируется частичная передача в ведение Минприроды функций Минпромторга в этой области. Чиновники всех трех ведомств поддерживают идею концентрации полномочий и ответственности в едином центре. Опрошенные "Ъ" эксперты сомневаются в компетентности Минприроды в передаваемых функциях и отмечают, что изменения могут затормозить процесс перехода на новую систему обращения с отходами.





ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И ИТАЛИИ ИДУТ НА ПОВЫШЕНИЕ

ВСЛЕД ЗА ИТАЛЬЯНСКИМИ МИНИСТРАМИ В МОСКВУ ПРИЛЕТЕЛ ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА





В Москву вчера вечером прибыл премьер-министр Италии Джузеппе Конте. В программе визита - переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым, встреча с итальянскими предпринимателями. Ожидается подписание ряда торгово-экономических договоров. Накануне господин Конте заявил, что санкции против России наносят вред итальянским предприятиям, но дал понять, что ожидать демарша со стороны Рима при очередном их обсуждении на уровне ЕС не стоит. Даже несмотря на резкое обострение конфликта между правительством Джузеппе Конте и Брюсселем, что в итоге может привести к принятию Евросоюзом санкций в отношении Италии.





СВАЛКА ДОРОЖЕ УГЛЯ

ОАО РЖД МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ НА ВЫВОЗЕ МУСОРА ИЗ МОСКВЫ 20 МЛРД РУБ.



ФАС вводит нормативную базу для перевозок мусора по железной дороге. По прибыльности для ОАО РЖД, которое обсуждает с Москвой вывоз столичных коммунальных отходов в Архангельскую область, мусор как груз теперь не уступает муке или нефтепродуктам и точно доходнее угля. Если планы Москвы по вывозу мусора на Русский Север реализуются, то, по оценкам экспертов, минимальный доход ОАО РЖД от транспортировки 10 млн тонн отходов ежегодно за 20 лет составит порядка 20 млрд руб. Заработают и владельцы вагонов: они за этот период получат еще не менее 5 млрд руб. за предоставление парка.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 24.10.2018