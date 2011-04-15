Дайджест газеты "Ведомости" от 24 октября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 24 октября 2018 года.





"ДЛЯ ДОБРОСОВЕСТНОГО БИЗНЕСА ДОСТАТОЧНО ПРЕФЕРЕНЦИЙ"



Владимир Булавин, руководитель Федеральной таможенной службы, рассказывает, какие шаги таможня сделала навстречу бизнесу и чего теперь ждет от предпринимателей.



Руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин рассказывает, какие шаги таможня сделала навстречу бизнесу и чего теперь ждет от предпринимателей



В прошлом году таможня дала бизнесу немало обещаний - за три года автоматизировать контроль, упростить и ускорить проверки и избавить бизнес по возможности от общения с самими таможенниками. Обещания выполняются, считает руководитель ФТС Владимир Булавин: компаний, в работе которых таможенники не видят рисков, стало больше, а сам контроль ускорился.



Бизнес с этим согласен, но не всегда - пожеланий у компаний немало. Они хотят отчитываться о платежах уже после того, как товар пересек границу, а документы подавать только в электронном виде. Компании хотят узнать, по каким критериям ФТС распределяет бизнес по трем группам риска - красной, желтой и зеленой.



Эволюция таможни налицо, но можно было бы совершить и революцию, считают эксперты, - сделать акцент на контроле до прибытия товара и после его выпуска, когда таможня сначала пропускает через границу товар, а уже потом проверяет, правильно ли рассчитаны таможенные платежи.





ИМПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ



После многолетних споров правительство готово открыть границу для импорта без разрешения владельцев брендов. Оно рассчитывает на снижение цен, а бизнес грозится снизить инвестиции.



"Ведомости" ознакомились с подготовленными ФАС поправками в Гражданский кодекс о легализации импорта без разрешения владельцев товарных знаков (их подлинность подтвердил федеральный чиновник). Они позволяют правительству с 2021 г. на срок до пяти лет открывать границу для параллельного импорта отдельных товаров.



Чиновники несколько лет спорили, полезен или вреден для экономики параллельный импорт, например собирались с его помощью обходить санкции. Сейчас Гражданский кодекс запрещает его - ввезти товар в Россию может только правообладатель или официальный дилер. Изменить этот принцип давно предлагала ФАС. А в феврале 2018 г. Конституционный суд разрешил ввозить товары без разрешения владельца бренда, завышающего цены.





НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ S7



Крупнейший в России частный авиаперевозчик, S7 Group, к 2024 г. первым в России заменит весь свой магистральный флот на суда нового поколения. Они комфортнее и эффективнее, но дороже.



К 2024 г. S7 Airlines планирует заменить весь среднемагистральный флот на суда нового поколения - Airbus 320/321 neo и Boeing 737 MAX, рассказал "Ведомостям" заместитель гендиректора по стратегии S7 Group Григорий Давыдов. "Мы рассчитываем стать первой авиакомпанией, которая это сделает", - добавил он.



Сейчас в парке S7 91 самолет: 17 региональных Embraer E170 и 74 среднемагистральных Airbus и Boeing, в том числе 10 - нового поколения: восемь Airbus 320 neo, один Airbus 321 neo и один Boeing 737 MAX. Заказаны еще 32 самолета (19 A320 neo, три A321 neo и 10 МАХ), продолжает Давыдов. Все они поступят до конца 2020 г. Все суда S7 берет в операционный лизинг.



Но этим заказы новой техники не ограничатся.



ПРЕМИЯ ЗА САНКЦИИ



Перестраховочная "дочка" ЦБ готова брать на себя все риски от новых санкций. Те, что США ввели в апреле, принесли ей 900 млн руб.



Премии Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) за девять месяцев выросли на 68% до 8,8 млрд руб., сообщила финансовый директор Ольга Крымова. Этому способствовали в том числе апрельские санкции США, объяснила она: благодаря им доля санкционного бизнеса в портфеле РНПК достигла 25% (2,1 млрд руб.).



Правительство и ЦБ создали РНПК в 2016 г. для перестрахования дорогих стратегических проектов (например, строительства Крымского моста) и бизнеса, оказавшегося под санкциями. Она обязана принимать не менее 10% санкционных рисков, которые страховщики пытаются перестраховать. Санкции, о которых говорит Крымова, введены 6 апреля. Попавшие под них российские граждане и компании обеспечили РНПК около 900 млн руб. премий, но вместе с ними примерно 100 млрд руб. ответственности.





ПОМИДОРЫ ПОКИДАЮТ РОССИЮ



Российский производитель овощей впервые инвестирует в мегапроект за рубежом более $550 млн.



"Эко-культура" создаст в Узбекистане крупнейшее производство помидоров, сообщил президент компании Александр Рудаков.



Агрохолдинг "Эко-культура" - крупнейший в России производитель овощей: 200 га теплиц в Ставропольском и Краснодарском краях, Липецкой и Ленинградской областях. В планах - довести площадь теплиц более чем до 500 га к концу 2023 г. Сейчас идет строительство в Воронежской и Московской областях. Проекты компании финансируют Россельхозбанк и Сбербанк. Основные владельцы, по данным ЕГРЮЛ, - Рудаков, Андрей Петренко и Ирина Ашинова.



Минэкономики Узбекистана сообщило, что "Эко-культура" договорилась с администрацией Сурхандарьинской области и там с 2019 г. заработает агрокомплекс. Площадь теплиц составит 314 га, они обойдутся в $472 млн, говорит Рудаков.





КТО ОБЕДАЕТ, ТОТ РАБОТАЕТ



Почему российские сотрудники тратят все меньше времени на обеды и сказывается ли это на производительности труда.



Три четверти российских работников не делают полноценного перерыва на обед. Сказывается ли это на производительности труда? Владимир Волошин, совладелец компании, организующей любительские соревнования Ironstar, не всегда успевает пообедать из-за плотного графика деловых встреч и постоянно носит в сумке фруктовый батончик. Это хороший способ перекусить и вернуть себе силы, говорит он. Сотрудники его компании, как он знает, тоже обычно выделяют на обед мало времени, приносят с собой еду из дома, разогревают на кухне и едят в то время, когда им удобно: выделить время на коллективные обеды в одно и то же время в офисе невозможно из-за разного графика встреч у сотрудников и их большой загруженности. По наблюдениям Волошина, подобным образом питаются сейчас сотрудники многих компаний, не только его. Аналитический центр "Альфастрахование" недавно опросил сотрудников 100 российских компаний с оборотом более 100 млн руб. в год и выяснил, что 73% из них не делают часовой перерыв на обед.





СИГНАЛ ДЛЯ НЕВОЗВРАЩЕНЦЕВ



Заявление Генпрокуратуры о том, что уголовные дела 25 уехавших из России бизнесменов из списка Титова были возбуждены законно, должно окончательно отбить у беглых предпринимателей желание вернуться на родину в расчете на восстановление справедливости.



Проверка дел предпринимателей, имена которых бизнес-омбудсмен Борис Титов представил президенту еще зимой, заняла полгода, в ней участвовали также представители МВД и ФСБ. Как рассказал РБК представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, во всех 25 случаях основания для возбуждения уголовных дел у следственных органов были (хотя и есть вопросы к качеству самого следствия). Обнадежить предпринимателей должно разве что то, что в случае их возвращения в Россию Генпрокуратура "ориентирована на изменение меры пресечения на не связанную с заключением под стражу": там, где могли бы прозвучать пусть ритуальные, но всегда уместные слова о стремлении восстановить законность, звучат только намеки на снижение шансов попасть в СИЗО.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 24.10.2018