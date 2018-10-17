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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 24 октября, в размере 74.8584 руб. против 75.3702 руб. на 23 октября.
Курс евро за последние 5 дней:
23.10.18 - 75.3702 руб.
20.10.18 - 75.3241 руб.
19.10.18 - 75.5692 руб.
18.10.18 - 75.6512 руб.
17.10.18 - 75.9236 руб.
"AK&M" от 23.10.2018