ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 24 октября, в размере 74.8584 руб. против 75.3702 руб. на 23 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



23.10.18 - 75.3702 руб.

20.10.18 - 75.3241 руб.

19.10.18 - 75.5692 руб.

18.10.18 - 75.6512 руб.

17.10.18 - 75.9236 руб.













































"AK&M" от 23.10.2018