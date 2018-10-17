ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 24 октября, в размере 65.3101 руб. против 65.3065 руб. на 23 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



23.10.18 - 65.3065 руб.

20.10.18 - 65.8140 руб.

19.10.18 - 65.7238 руб.

18.10.18 - 65.4026 руб.

17.10.18 - 65.5305 руб.













































"AK&M" от 23.10.2018