Повтор! Роснефть сэкономит 2.1 млн руб. на каждом исследовании скважины

Специалисты "Ижевского нефтяного научного центра" (входит в состав Корпоративного научно-проектного комплекса Роснефти) разработали инновационный способ обработки сигнала при гидропрослушивании скважин. Технология позволяет избежать потерь в добыче нефти до 225 т в месяц с одной скважины, сэкономив при этом 2.1 млн руб. на каждом исследовании, говорится в сообщении компании.



Развитие технологического потенциала - один из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022". Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и использованию прорывных цифровых и технологических подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.



Гидропрослушивание - это процесс наблюдения за изменением давления в одной скважине (слушающей) при изменении режима работы соседней. Традиционные методы гидропрослушивания требуют остановки работы слушающих скважин для уменьшения зашумления замеряемого давления, что приводит к значительным потерям добычи нефти. Разработанная в Компании методика позволяет выявлять изменения давления на слушающих скважинах без остановки работы.



ЗАО "Ижевский нефтяной научный центр" (ИННЦ) - входит в состав ОАО "Удмуртнефть", которое работает под управлением Роснефти и китайской нефтехимической корпорации Sinopec.



Ключевые направления деятельности ИННЦ - геология и разработка, инжиниринг добычи, проектно-изыскательские работы. На счету начного центра множество разработок, с успехом применямых в нефтегазовой промышленности, в том числе инновационная технология бурения многозабойных скважин.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла в 4 раза до 309 млрд руб. с 75 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 34.8% до 3.787 трлн руб. с 2.809 трлн руб. Показатель EBITDA составил 950 млрд руб. против 639 млрд руб. (+48.7%).



"AK&M" от 23.10.2018