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24/10/2018
11:46

Экспортная цена на нефть в августе составила $509.9 за тонну

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в августе 2018 года составила $509.9 за тонну (98.4% к июлю 2018 года). Об этом сообщил Росстат.

Цена мирового рынка на нефть "Юралс" составляла $523.6 за тонну (98.4% к июлю 2018 года).

Удельный вес экспорта нефти в общем объёме российского экспорта в январе-августе 2018 года составил 28.8%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 44.7% (в январе-августе 2017 года соответственно 27.2% и 44.1%).


"AK&M" от 24.10.2018
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