Уровень безработицы в России в сентябре уменьшился до 4.5% с 4.6% в августе

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в сентябре 2018 года составил 4.5% (без исключения сезонного фактора) по сравнению с 4.6% в августе. Об этом сообщил Росстат.



Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в сентябре составила 76.6 млн человек, из них 73.1 млн классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3.4 млн - как безработные с применением критериев МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).



Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в сентябре составил 60.3%, в возрасте 15-72 лет - 66.1%.



Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 5.3 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения. В конце сентября в органах службы занятости населения (по данным Роструда) состояло на учёте в качестве безработных 649 тыс.человек, что на 4.4% меньше по сравнению с августом и на 11.3% - меньше по сравнению с сентябрем 2017 года.



Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в сентябре составила 46.9%, городских жителей - 64.9%, молодежи до 25 лет - 24.7%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности - 28.5%.



Уровень безработицы среди сельских жителей (6.8%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (3.8%). В сентябре это превышение составило 1.8 раза.



"AK&M" от 24.10.2018