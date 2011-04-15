Инфляция в России в сентябре составила 0.2%

Потребительские цены в России в сентябре выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем (в среднем по ЕС - на 0.4%), с начала текущего года - на 2.5% (в ЕС - на 1.6%). Об этом говорится в материалах Росстата.



В сентябре во многих рассматриваемых странах рост потребительских цен ускорился. Наибольшее увеличение цен по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось в Турции (на 6.3%), Украине (на 1.9%), Италии (на 1.7%); за период с начала года - в Турции (на 19.4%), на Мальте (на 5.8%), в Украине (на 5.6%).



В ряде государств было отмечено снижение цен (на 0.2-0.8% по сравнению с предыдущим месяцем).



В сентябре в большинстве стран ЕС потребительские цены на продукты питания заметно увеличились. Наиболее существенный прирост цен по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен в Литве (3.3%), на Мальте, в Болгарии, Румынии (1.2-1.6%).



Вместе с тем в отдельных государствах наблюдалось снижение цен на продовольствие (на 0.1-0.5% относительно предыдущего месяца).



В России в сентябре потребительские цены на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0.1% (в среднем по ЕС - возросли на 0.5%), с начала года - увеличились на 1.3% (в ЕС - на 0.9%).



В сентябре во многих странах ЕС значительно увеличились потребительские цены на овощи. Так, в Литве по сравнению с августом овощи подорожали на 37.4%, в Чехии - на 15.2%, Латвии, на Мальте, в Германии - на 8.4-12.1%.



Также в ЕС несколько возросли цены на масла и жиры; мясо и мясопродукты; рыбу и морепродукты.



В то же время в большинстве государств продолжалось сезонное снижение цен на фрукты, подешевели сахар, джем, мед, шоколад и конфеты.



В России в сентябре наибольшее снижение цен отмечалось на овощи - 10.1% (в странах Европейского союза овощи подорожали в среднем на 4.7%). Фрукты стали дешевле на 2,4% (в ЕС - на 1%).



Цены на мясо и мясопродукты выросли на 1.4% (в среднем по странам Европейского Союза - на 0.1%); молочные изделия, сыры и яйца - на 1.3% (в ЕС - снизились на 0.1%); масла и жиры, а также хлебобулочные изделия и крупы - на 0.4% (в среднем по ЕС цены на масла и жиры увеличились на 0.6%, на хлебобулочные изделия и крупы - снизились на 0.1%). Сахар, джем мед, шоколад и конфеты подорожали на 0.3% (в ЕС цены на них снизились на 0.4%); рыба и морепродукты - на 0.1% (в ЕС - на 0.1%).



По сравнению с декабрём 2017 года в ЕС наиболее существенно подорожали овощи; рыба и морепродукты; фрукты.



Среди стран ЕС цены на овощи значительнее всего увеличились на Кипре (на 41.1%), в Венгрии (на 16.1%), Румынии (на 12.1%); на рыбу и морепродукты - на Мальте (на 6%), в Бельгии (на 5.8%), Швеции (на 5.6%).



Потребительские цены на фрукты за этот период более всего возросли на Кипре (на 21.2%), в Болгарии (на 19.1%), Венгрии, Словакии, Греции (на 12-17.7%).



В России в сентябре 2018 года по сравнению с декабрём 2017 года отмечался существенный прирост цен на мясо и мясопродукты - 4.5% (в ЕС - 0.4%) и фрукты - 4.3% (в ЕС - 1.7%).



Сахар, джем, мёд, шоколад и конфеты подорожали на 2.7% (в среднем по ЕС - на 0.2%); рыба и морепродукты - на 2.1% (в ЕС - на 1.7%); хлебобулочные изделия и крупы - на 1.1% (в странах ЕС - в среднем на 0.8%); масла и жиры, а также молочные изделия, сыры и яйца - на 0.8% (в ЕС цены на масла и жиры выросли на 0.6%, на молочные изделия, сыры и яйца - снизились на 0.2%).



Овощи стали дешевле на 14% (в среднем по странам ЕС они подорожали на 2.9%).



"AK&M" от 24.10.2018