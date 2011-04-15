Международный аэропорт "Шереметьево" с 28 октября переходит на осенне-зимнее расписание полётов, которое будет действовать до 23 марта 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.



В период зимней навигации полёты из "Шереметьево" будут выполняться по 188 маршрутам - на 37 больше, чем в зимнем сезоне 2017/2018.



В частности, Аэрофлот откроет новые направления из SVO - в Гетеборг, Дублин, Коломбо, Бухару, Махачкалу и другие города.



Авиакомпания "Северный Ветер" расширит свою маршрутную сеть 13 федеральными направлениями, три из которых - в Ярославль, Братск и Читу - станут новыми в "Шереметьево".



Авиакомпания "Россия" приступит к выполнению рейсов из "Шереметьево" по 11 федеральным направлениям в Симферополь, Сочи, Оренбург, Минеральные Воды, Владивосток, Южно-Сахалинск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Магадан и Петропавловск-Камчатский, а также по новому для "Шереметьево" международному направлению в Денпасар.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток аэропорта в январе-августе 2018 года составил 30.009 млн, что на 13.2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" и его ДЗО по МСФО в 2017 году выросла на 19.66% до 13.382 млрд руб. с 11.183 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.95% до 45.218 млрд руб. с 36.188 млрд руб., операционная прибыль - на 43.26% до 17.378 млрд руб. с 12.13 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.22% до 15.26 млрд руб. с 14.503 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль аэропорта Шереметьево" по РСБУ в первом полугодии 2018 года снизилась на 16.4% до 4.423 млрд руб. с 5.291 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 6% до 13.941 млрд руб. с 13.151 млрд руб., валовая прибыль - на 7.4% до 9.12 млрд руб. с 8.49 млрд руб., себестоимость продаж - на 3.4% до 4.821 млрд руб. с 4.661 млрд руб.



"AK&M" от 24.10.2018