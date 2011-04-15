Банк России предложил регулирование учётной инфраструктуры рынка ценных бумаг

Банк России предложил участникам рынка обсудить возможность и целесообразность постепенного перехода к объединению лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра. Об этом говорится в материалах ЦБ.



Эти и другие преобразования позволят повысить эффективность деятельности регистраторов и депозитариев и снизить издержки их клиентов - эмитентов и зарегистрированных лиц.



Направления развития регулирования деятельности учетной инфраструктуры обозначены в докладе Банка России для общественных консультаций.



Предполагается, что единая лицензия будет предоставлять учетному институту право осуществления деятельности по учету прав на ценные бумаги. При этом в рамках одной лицензии могут быть предусмотрены различные права в зависимости от соответствия определенным требованиям. Ожидается, что подобный подход позволит участникам финансового рынка самостоятельно определять, какие услуги и в каком объеме они готовы предоставлять своим клиентам.



Кроме того, авторы доклада предложили обсудить баланс интересов, прав, обязанностей и ответственности эмитентов, регистраторов, депозитариев и инвесторов, чтобы определить необходимость его изменения и условия, при которых Банк России может отказаться от ценового регулирования тарифной политики регистраторов.



В докладе также рассматриваются предложения, способствующие развитию кредитования ценными бумагами с участием учётных институтов. Для защиты прав инвесторов и укрепления доверия к учётной инфраструктуре Банк России предлагает внедрить сегрегированный учёт ценных бумаг на уровне центрального депозитария и регистратора.



По итогам обсуждения с участниками рынка Банк России сформирует концепцию изменения нормативно-правовой базы, регулирующей учёт и переход прав на ценные бумаги.



Банк России ожидает комментарии и предложения по докладу до 30 ноября 2018 года включительно.



"AK&M" от 24.10.2018