Роспотребнадзор нашёл нарушения на всех точках продажи шаурмы в Москве

Роспотребнадзор выявил нарушения на всех объектах, реализующих шаурму в Москве. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам проверок, проходивших в городе в июне-октябре 2018 года.



Всего был проверен 251 объект общественного питания, реализующий шаурму, проверки проводились с лабораторными исследованиями сырья и готовой продукции.



На всех проверенных предприятиях выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов: не представлены документы на поступающее сырьё, подтверждающие его качество и безопасность, изготовление шаурмы и салатов осуществляется из мяса и овощей неизвестных производителей, нарушаются сроки годности и условия хранения готовой пищевой продукции, при отсутствии маркировки, не соблюдается товарное соседство.



Из-за малых площадей отсутствуют условия для обработки и мытья мяса и овощей, приготовления салатов и многокомпонентных начинок для шаурмы. Санитарно-техническое состояние и содержание помещений крайне неудовлетворительное, покрасочное покрытие на стенах отслоилось, на потолках следы протечек, полы с выбоинами и трещинами. Отсутствует подводка воды, нет условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены, нет раковин для мытья рук, повара не обеспечены санитарной одеждой и работают без одноразовых перчаток. Не соблюдаются требования к прохождению медицинских осмотров, обязательной вакцинации, персонал не имеет базовых знаний санитарной культуры.



Для проведения лабораторного контроля отобрано и исследовано на базе ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" 316 образцов продукции на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по показателям безопасности, из них 173 (54%) образца не отвечали требованиям по микробиологическим показателям, в том числе в образцах продукции выделен патогенный золотистый стафилококк. В 140 смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в том числе с рук поваров выделен патогенный золотистый стафилококк.



Не допущено к реализации (изъято из оборота и утилизировано) 1.64 тыс. кг обезличенной готовой пищевой продукции и сырья.



По результатам проверок составлено 293 протокола об административном правонарушении, в том числе 202 протокола о временном запрете деятельности: предприятия опечатаны специалистами Управления во время проверки. В целом в районные суды города Москвы направлен 221 протокол для вынесения решения о приостановлении деятельности объектов. По 72 протоколам Управлением Роспотребнадзора по городу Москве вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов по КоАП РФ на общую сумму 5.967 млн руб.



По решению районных судов города Москвы на 23 октября 2018 года деятельность 112 предприятий общественного питания приостановлена на срок от 30 до 90 суток, в 16 случаях судьи ограничились назначением наказаний в виде административного штрафа на общую сумму 156 тыс. руб. Остальные материалы переданных дел (93) находятся на рассмотрении в районных судах. Решения судов направлены в службу судебных приставов для принудительного исполнения.



Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям даны предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений санитарных требований и об устранении нарушений требований технических регламентов.



Устранение нарушений на объектах общественного питания, реализующих шаурму, находится на контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве.



Контрольно-надзорные мероприятия в отношении предприятий общественного питания по изготовлению и реализации шаурмы в связи со сменой хозяйствующих субъектов для ухода от реального административного наказания о приостановлении деятельности, назначенного судом, продолжаются.



"AK&M" от 24.10.2018