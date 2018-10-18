ЦБ РФ установил официальный курс евро на 25 октября в размере 75.0806 руб. против 74.8584 руб. на 24 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



24.10.18 - 74.8584 руб.

23.10.18 - 75.3702 руб.

20.10.18 - 75.3241 руб.

19.10.18 - 75.5692 руб.

18.10.18 - 75.6512 руб.















































"AK&M" от 24.10.2018