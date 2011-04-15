Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 октября

Банк России установил на 25 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.4791

1 Азербайджанский манат 38.6855

100 Армянских драмов 13.5250

1 Белорусский рубль 31.1485

1 Болгарский лев 38.3330

1 Бразильский реал 17.7580

100 Венгерских форинтов 23.2125

1000 Вон Республики Корея 57.8829

10 Гонконгских долларов 83.6967

1 Датская крона 10.0487

1 Доллар США 65.6299

1 Евро 75.0806

100 Индийских рупий 89.6277

100 Казахстанских тенге 17.8838

1 Канадский доллар 50.1259

100 Киргизских сомов 94.6358

10 Китайских юаней 94.5649

10 Молдавских леев 38.3576

1 Новый туркменский манат 18.7782

10 Норвежских крон 78.9286

1 Польский злотый 17.4274

1 Румынский лей 16.0834

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.2282

1 Сингапурский доллар 47.5889

10 Таджикских сомони 69.6494

1 Турецкая лира 11.4336

10000 Узбекских сумов 79.7830

10 Украинских гривен 23.2540

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.9448

10 Чешских крон 29.0488

10 Шведских крон 72.3370

1 Швейцарский франк 65.8472

10 Южноафриканских рэндов 46.0231

100 Японских иен 58.3455

"AK&M" от 24.10.2018