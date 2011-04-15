Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 октября

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Банк России установил на 25 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.4791
1 Азербайджанский манат 38.6855
100 Армянских драмов 13.5250
1 Белорусский рубль 31.1485
1 Болгарский лев 38.3330
1 Бразильский реал 17.7580
100 Венгерских форинтов 23.2125
1000 Вон Республики Корея 57.8829
10 Гонконгских долларов 83.6967
1 Датская крона 10.0487
1 Доллар США 65.6299
1 Евро 75.0806
100 Индийских рупий 89.6277
100 Казахстанских тенге 17.8838
1 Канадский доллар 50.1259
100 Киргизских сомов 94.6358
10 Китайских юаней 94.5649
10 Молдавских леев 38.3576
1 Новый туркменский манат 18.7782
10 Норвежских крон 78.9286
1 Польский злотый 17.4274
1 Румынский лей 16.0834
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.2282
1 Сингапурский доллар 47.5889
10 Таджикских сомони 69.6494
1 Турецкая лира 11.4336
10000 Узбекских сумов 79.7830
10 Украинских гривен 23.2540
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.9448
10 Чешских крон 29.0488
10 Шведских крон 72.3370
1 Швейцарский франк 65.8472
10 Южноафриканских рэндов 46.0231
100 Японских иен 58.3455
"AK&M" от 24.10.2018