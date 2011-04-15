Минтранс хочет перенести в РФ базы продающих авиаперевозки операторов

Минтранс предлагает перенести в РФ серверы и базы данных операторов, продающих авиаперевозки. Об этом говорится в материалах министерства.



Операторы и авиакомпании будут обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями российского законодательства, что обеспечит защиту прав пассажиров и сохранность их персональных данных. Кроме того, будет обеспечена возможность осуществления внутрироссийских авиаперевозок в любых внешнеполитических условиях. Требования предполагается вводить поэтапно, при этом обязательным условием является размещение серверов на территории РФ и соответствующая регистрация предприятий на территории РФ.



Подготовка требований осуществляется Минтрансом на протяжении последних нескольких лет в тесном взаимодействии с российскими авиаперевозчиками, а также представителями глобальных и российских операторов распределительных систем. Работа ведется с полным пониманием необходимости исключения каких-либо рисков приостановки деятельности авиаперевозчиков в случае недобросовестной конкуренции. Для авиакомпаний и операторов эта ситуация ни в коей мере не является новой, но, безусловно, потребует определенных усилий при адаптации к новым условиям деятельности.



Требованиями предусмотрено размещение на территории РФ серверов и баз данных операторов (провайдеров) осуществляющих бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию пассажиров на рейс (сейчас они находятся на территории США и других государств), что соответствует практике в других областях экономики, например в банковской сфере.



Относительно финансовых затрат полагаем необходимым сообщить, что провайдеры автоматизированных информационных систем оформления воздушных перевозок получают плату от авиакомпании с каждого проданного билета и должны предусмотреть соответствующие расходы на выполнение требований российского законодательства для продолжения работы на внутреннем рынке РФ. Затраты на перенос части оборудования на территорию Российской Федерации будут для них отнюдь не чрезмерны и абсолютно посильны.



В этой связи Минтранс России рекомендует российским авиакомпаниям и иностранным операторам спокойно подготовиться к вступлению в силу указанных требований.



"AK&M" от 24.10.2018