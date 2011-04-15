"Аэроэкспресс" вводит новые тарифы. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



Новые тарифы вводятся в ноябре. В частности, вводится тариф "Пара" для пассажиров, путешествующих вдвоем. Стоимость билета по тарифу "Пара" составит 850 руб., по тарифу "Пара. Туда-обратно" - 1.45 тыс. руб. Таким образом, цена поездки для одного пассажира при покупке билета в одну сторону составит 425 руб., в две стороны - около 363 руб., что почти на 30% выгоднее стандартного билета.



Напомним, в рамках оптимизации тарифной сетки ранее "Аэроэкспресс" изменил условия тарифа "Туда-обратно". Теперь стоимость билета в две стороны составляет 850 руб. вне зависимости от способа покупки.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность "Аэроэкспресса" направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



Пассажирами "Аэроэкспресса" в 2017 году стали 11.7 млн человек. Выручка компании по итогам 2017 года составила 6.1 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 39% (РСБУ).



"AK&M" от 24.10.2018