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24/10/2018
14:16

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019–2021 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019–2021 годы. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Ожидается, что бюджет 2019 года станет профицитным. Доходы федерального бюджета прогнозируются на уровне 19.969 трлн руб., расходы – 18.037 трлн руб. Профицит в 2019 году составит 1.932 трлн руб., или 1.8% ВВП. В 2020 году доходы составят 20.219 трлн руб., расходы — 18.994 трлн руб., профицит — 1.224 трлн руб. В 2021 году доходы ожидаются на уровне 20.978 трлн руб., расходы — 20.026 трлн руб., профицит — 952 млрд руб. (0.8% ВВП).

Предполагается, что ВВП РФ в 2019 году достигнет 106 трлн руб., в 2020 году - 111 трлн руб., в 2021 году — 118.5 трлн руб.

Инфляция ожидается в 2019 году на уровне 4.3%, в 2020 году – 3.8%, в 2021 году – 4%. Среднегодовой курс рубля к доллару США в 2019 году планируется на уровне 63.9 руб. за доллар, в 2020 году — 63.8 руб., в 2021 году — 64 руб. Цена на нефть марки Urals составит в 2019 году $63.4 за баррель, в 2020 году — $59.7, в 2021 году — $57.9.




"AK&M" от 24.10.2018
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