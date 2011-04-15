Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.Матвиенко направила приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.Матвиенко направила приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума.



"VII Славянский международный экономический форум стал признанной авторитетной площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития российской и мировой экономики. В этом году форум посвящён теме "Экономика в цифровой экосистеме". Интеграция цифровых платформ и подключение к ним славянских стран напрямую зависят от уровня развития национальной цифровой экономики. Сегодня формирование отечественной цифровой экономики является стратегической задачей государства, её создание позволит существенно ускорить темпы экономического роста, повысить конкурентоспособность страны, благосостояние граждан и национальный суверенитет. Качественная организация хозяйственной деятельности, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, требует привлечения высокопрофессиональных специалистов в области цифровых технологий и решения вопросов подготовки квалифицированных инженерных кадров, кроме того, необходима серьезная трансформация законодательной базы для нового этапа развития экономики страны" - подчёркивается в приветствии.



Наряду с беспрецедентными возможностями цифровизация несёт в себе и некоторые риски, связанные с кардинальной перестройкой отраслевой системы, изменениями структуры рынка труда.



В.Матвиенко уверена, что на форуме открыто будут обсуждаться все проблемы, с которыми может столкнуться экономика в процессе трансформации, а мероприятия, проводимые в рамках форума, дадут мощный импульс для формирования эффективной экосистемы цифровой экономики.



VII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 2 ноября 2018 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.



Тема Форума - "Экономика в цифровой экосистеме".

В СМЭФ-2018 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.



В программе форума запланировано 10 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 8 тематических заседаний и выставка, которая будет посвящена новым цифровым технологиям, разработанным и применяемым на предприятиях Брянской области, а также в соседних странах и регионах.



Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна. Регистрация участников проводится на сайте http://slavyanskyforum.com.



"AK&M" от 24.10.2018