Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, по МСФО за 9 месяцев выросла на 8.1% до 121.062 млрд руб.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 8.1% до 121.062 млрд руб. со 111.998 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, без учёта эффектов от выбытия долей владения в совместных предприятиях и от курсовых разниц составила 166.721 млрд руб. против 113.022 млрд руб.



Выручка от реализации увеличилась на 43% до 594.591 млрд руб. с 414.161 млрд руб.



Показатель EBITDA дочерних обществ вырос на 37% до 196.123 млрд руб. со 142.707 млрд руб., EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий - на 61% до 295.736 млрд руб. со 183.522 млрд руб.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", за первое полугодие 2018 года выросла на 1.2% до 75.162 млрд руб. с 74.261 млрд руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, нормализованная (без учёта эффектов от выбытия долей владения в совместных предприятиях и от курсовых разниц) составила 101.199 млрд руб. против 78.117 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на 32.4% до 375.225 млрд руб. с 283.458 млрд руб. Показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 177.645 млрд руб., что на 43% больше, чем годом ранее - 124.252 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась во II квартале 2018 года до 32 млрд руб. (10.63 руб. на акцию) или примерно в 10 раз. Без учёта эффекта от курсовых разниц, а также единовременной прибыли от выбытия долей владения в совместных предприятиях, нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, составила 54.3 млрд руб. (18.01 руб. на акцию), увеличившись на 60.8%. Во II квартале 2018 года выручка от реализации составила 195.8 млрд руб., показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 101.3 млрд руб., что представляет собой увеличение на 52% и 80.7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



"AK&M" от 24.10.2018