Микрофинансовые организации будут оценивать показатели долговой нагрузки граждан

Микрофинансовые организации будут обязаны рассчитывать показатели долговой нагрузки (ПДН) для заёмщиков в случае, если сумма микрозайма превышает 10 тыс. руб. Соответствующие требования к оценке рисков заёмщиков – физических лиц изложены в проектах указаний Банка России, размещённых для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также оценки регулирующего воздействия.



Согласно разработанным документам, рассчитывать ПДН заёмщика микрофинансовые организации будут обязаны при расчёте норматива достаточности собственных средств (НМФК1), свидетельствующего об устойчивости финансовой организации. Данный норматив определяет требования к минимальной величине собственных средств микрофинансовой или микрокредитной компании, необходимых для выполнения ими обязательств по привлеченным денежным средствам физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами) МФК или МКК, и (или) юридических лиц в виде займов.



Если на момент заключения договоров ПДН превышает 50%, микрофинансовая организация обязана учитывать повышающий коэффициент по данному портфелю займов. Такая мера в конечном счете призвана дестимулировать МФК и МКК выдавать микрозаймы лицам со значительной долговой нагрузкой.



При этом методика расчёта ПДН, включённая в проект указания, соответствует аналогичной методике, установленной для кредитных организаций.







"AK&M" от 24.10.2018