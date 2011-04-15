Правкомиссия одобрила законопроект, увеличивающий штрафы за незаконную добычу и оборот янтаря и нефрита

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об ответственности за незаконную добычу и оборот янтаря, нефрита и других полудрагоценных камней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления ответственности за незаконные добычу и оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней" внесён Минприроды.



Законопроектом предлагается установить в статье 191 Уголовного кодекса "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга" ответственность за совершение сделки, связанной с самовольно добытым янтарём, нефритом или другими полудрагоценными камнями в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, их незаконные хранение, перевозку или пересылку лицом, ранее подвергнутым административному наказанию по статье 7.5 КоАП. В статье 255 Уголовного кодекса "Нарушение правил охраны и использования недр" предусматривается ответственность за самовольную добычу янтаря, нефрита или других полудрагоценных камней лицом, подвергнутым административному наказанию по статье 7.5 КоАП.



Повышенная ответственность предусматривается за совершение таких деяний в крупном или особо крупном размере, а также группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.



При этом предусматривается возможность освобождения от ответственности за самовольную добычу янтаря, нефрита и других полудрагоценных камней лица, впервые совершившего такое преступление, если оно добровольно сдало добытое и активно способствовало раскрытию и расследованию, возместило причинённый этим преступлением ущерб или другим образом загладило причинённый вред и если в его действиях не содержится другого состава преступления.



Предлагается также отнести совершение сделки, связанной с самовольно добытым янтарём, нефритом и другими полудрагоценными камнями, к числу преступлений, по которым возможно освобождение от уголовной ответственности по правилам части второй статьи 761 Уголовного кодекса "Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности".



Одновременно законопроектом предлагается внести корреспондирующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. В частности, предусматривается возможность прекращения уголовного преследования при наличии оснований, предусмотренных частью второй статьи 761 Уголовного кодекса. Предлагается также наделить следователей органов внутренних дел полномочиями по расследованию этой категории преступлений.



Янтарь, нефрит и другие полудрагоценные камни являются полезными ископаемыми, добыча которых регламентирована законом от 21 февраля 1992 года "О недрах", должна вестись на основании лицензии. В настоящее время добыча этих полезных ископаемых без лицензии квалифицируется по статье 7.5 КоАП "Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней".



В 2017 году в кодекс внесены поправки, и статья 7.5 КоАП была изложена в новой редакции, предусматривающей административную ответственность как за самовольную добычу янтаря, нефрита или других полудрагоценных камней, перечень которых устанавливается Правительством, так и за их сбыт в натуральном или переработанном виде, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Ранее предусмотренные этой статьёй санкции были усилены.



"AK&M" от 24.10.2018