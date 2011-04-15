Итальянская компания Eni вышла из проекта с Роснефтью по поиску углеводородов на шельфе Чёрного моря. Об этом пишет газета "Ведомости".



Отмечается, что Eni вышла из проекта ещё в марте 2018 года. Кроме того, стороны обсуждают условия временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря. Там компании собирались осваивать два участка - Федынское и Центрально-Баренцевское.



Роснефть и Eni заключили соглашение о сотрудничестве по разработке участков шельфов Чёрного и Баренцева моря в 2012 году. Совместные проекты Eni и Роснефти оказались под угрозой закрытия из-за риска вторичных санкций, которые США обещали наложить на любые компании, сотрудничающие с Россией в глубоководных, арктических и сланцевых нефтяных проектах. Однако в Роснефти и Eni заверили, что компании остаются партнёрами по шельфу и о ликвидации совместного предприятия речи не идёт.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла в 4 раза до 309 млрд руб. с 75 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 34.8% до 3.787 трлн руб. с 2.809 трлн руб. Показатель EBITDA составил 950 млрд руб. против 639 млрд руб. (+48.7%).



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