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24/10/2018
15:06

Московская Биржа начинает торги фьючерсами на цветные металлы

На срочном рынке Московской Биржи сегодня, 24 октября 2018 года, начинаются торги фьючерсными контрактами на цветные металлы – алюминий, никель, цинк и медь. Они расширят возможности инвестирования российских участников рынка и их клиентов в глобальные товарные инструменты, говорится в сообщении биржи.

Фьючерсные контракты на цветные металлы являются расчётными. Размер лота контрактов на алюминий и цинк – 1 тонна, на никель и медь – 0.1 тонны.Короткий код контрактов: Al, Zn, Nl, Co соответственно.

К торгам будут допущены три серии фьючерсов с исполнением в декабре 2018 года, а также в январе и феврале 2019 года.

На срочном рынке Московской Биржи торгуются фьючерсные контракты на индексы (индекс ММВБ, индекс РТС, индекс волатильности RVI, индекс иностранные акций US500); валютные пары и товары (нефть марки Brent и LightSweetCrudeOil и драгоценные металлы); российские акции, ОФЗ и процентные ставки, месячные и квартальные опционы на большинство этих фьючерсов, а также недельные опционы на фьючерс на индекс РТС и пару "доллар США – российский рубль".



"AK&M" от 24.10.2018
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