ESET представляет новое поколение персональных антивирусных продуктов ESET NOD32. Об этом говорится в сообщении компании.



В решениях оптимизированы функции защиты домашней сети и онлайн-платежей, а также внедрены новые сервисы, упрощающие взаимодействие пользователя с продуктом.



Согласно прогнозам, к 2025 году в мире будет использоваться свыше 75 млрд подключенных к интернету устройств – от продуктов для "умного дома" до высокотехнологичного медицинского оборудования. Рост объёма конфиденциальных данных, а также точек входа в интернет представляет собой потенциальную угрозу.



Чтобы обеспечить безопасность интернет-вещей, разработчики ESET расширили возможности модуля "Защита домашней сети". Он предназначен для проверки домашнего роутера и подключенных к нему устройств на предмет уязвимостей ПО и слабых паролей. Теперь в интерфейсе антивируса можно просматривать список устройств с указанием их операционных систем и убирать ненужные девайсы из зоны видимости.



Усовершенствован модуль "Сканер UEFI", который защищает от угроз для UEFI, подобных руткиту LoJax, обнаруженному вирусными аналитиками ESET. Вредоносные программы этого типа атакуют компьютеры до запуска операционной системы Windows. Такие угрозы сложно обнаружить, они могут оставаться в системе даже после переустановки ОС или замены жесткого диска. Сканирование UEFI доступно в автоматическом режиме, а в новой версии пользователь может также запустить его вручную через интерфейс продукта.



В продуктах ESET NOD32 оптимизирован модуль "Защита онлайн-платежей", уже доказавший свою эффективность. Он позволяет создавать защищенную среду для онлайн-транзакций, автоматически определяя, когда пользователь посещает интернет-банк или платежные сервисы.



Кроме того, в новом поколении ESET NOD32 реализованы полезные возможности, упрощающие использование продукта.



Новый модуль "Отчёт по безопасности" позволяет просматривать статистику киберугроз и ежемесячно формирует отчёт о работе антивируса, включая число обнаруженных угроз, заблокированных веб-страниц, спам-писем и др. Напрямую из этого модуля можно активировать функции "Антивор" и "Родительский контроль".



В сравнении с предыдущим поколением ESET NOD32 время установки продукта сокращено на 30-40%. Упрощено взаимодействие со службой технической поддержки благодаря созданию расширенного журнала. Предусмотрена возможность быстрого восстановления пароля – без обращения в техподдержку.



Наконец, российские пользователи продуктов ESET NOD32 могут воспользоваться новым сервисом "Гарантия антивирусной защиты". В рамках программы клиент получает двойную защиту: антивирус и гарантию его надёжности – без дополнительной платы. Если пользователь соблюдал рекомендованные правила, но устройство с установленным ESET NOD32 пострадало от вредоносной программы, ESET Russia вернет стоимость годовой лицензии.



Обновленные функции безопасности и новые возможности реализованы в комплексном решении ESET NOD32 Smart Security Family для защиты всех устройств и домашней сети.



"AK&M" от 24.10.2018