ЦБ объявил учётную цену золота на 25 октября - 2598.84 руб./г против 2594.47 руб./г на 24 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 25 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2598.84 руб./грамм
Серебро: - 31.11 руб./грамм
Платина: - 1745.01 руб./грамм
Палладий: - 2407.57 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
18.10 19.10 20.10 23.10 24.10
Золото 2579.54 2587.66 2598.94 2567.66 2594.47
Серебро 30.81 30.67 30.91 30.72 30.90
Платина 1766.30 1758.07 1753.08 1749.01 1738.61
Палладий 2277.27 2273.66 2289.48 2288.62 2385.34