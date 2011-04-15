В Новую Москву инвестируют 1 трлн руб., говорится в материалах Стройкомплекса.



Как сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, около 900 млрд руб. вложено в развитие Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) за шесть лет с момента их образования.



"Из них около 200 млрд - средства городского бюджета, остальное - частные инвестиции", - сказал В.Жидкин.



По его словам, средства направляются в основном на строительство объектов инфраструктуры, жилья и торгово-офисных коммерческих площадей.



"Уже к 1 июля следующего года, то есть к семилетию вхождения территорий в состав Москвы, объём инвестиций увеличится до 1 трлн руб.", - отметил В.Жидкин.



Напомним, в июле 2012 года границы Москвы увеличились в 2.4 раза за счет присоединения 148 тыс. га земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли два городских округа - Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территорий Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.



По прогнозам столичных властей, к 2035 году население Новой Москвы достигнет 1.5 млн человек. Здесь планируют создать 1 млн рабочих мест, построить 700 км дорог, 50 км метро, проложить линии скоростного трамвая.



"AK&M" от 24.10.2018