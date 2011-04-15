В Новой Москве до 2035 года построят 33 станции метро

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до 2035 года планируется построить 33 станции метро , сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, на которого ссылается Стройкомплекс.



"До 2025 года появится 38 км линий и 18 станций метро, до 2035 года - 72 км линий и 33 станции", - сказал В.Жидкин.



Он отметил, что в Новой Москве формируется современная сеть маршрутов наземного общественного транспорта: до 2023 года протяжённость трамвайных линий в ТиНАО составит 51 км, а до 2035 года - 140 км.



С момента присоединения территорий к Москве было построено более 160 км дорог. В 2023 году этот показатель вырастет до 291 км, а к 2035 году появится 1590 км магистралей.



Напомним, в 2019-2021 годах согласно утверждённой Адресной инвестиционной программе (АИП) в Москве планируется построить 57.9 км линий и 21 станцию метро, а также три электродепо.



"AK&M" от 24.10.2018