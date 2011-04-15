В Новой Москве к 2035 году построят 1.6 тыс. км дорог

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до 2035 года построят порядка 1.6 тыс. км дорог. Об этом говорится в материалах Стройкомплекса со ссылкой на руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.



"С момента присоединения новых территорий к столице уже построено более 160 км дорог", - сказал В.Жидкин.



Напомним, в июле 2012 года границы Москвы увеличились в 2.4 раза за счёт присоединения 148 тыс. га земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли два городских округа - Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территорий Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.



По прогнозам столичных властей, к 2035 году население Новой Москвы достигнет 1.5 млн человек. Здесь планируют создать 1 млн рабочих мест, построить 700 км дорог, 50 км метро, проложить линии скоростного трамвая.



"AK&M" от 24.10.2018