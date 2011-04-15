РАД проведёт торги в рамках процедуры банкротства Росэнергобанка

Российский аукционный дом (РАД) назначил торги посредством публичного предложения в рамках процедуры банкротства АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк". Об этом говорится в сообщении РАД.



На продажу выставлен усадебный комплекс из трёх зданий общей площадью 5.9 тыс. кв. м с земельным участком 0.35 га. Объект расположен в центре Москвы у метро "Чкаловская".



Главным зданием является корпус N 3 - пятиэтажное строение площадью 3.7 тыс. кв. м, построенное в 1997 году, не является объектом культурного наследия. Здание в хорошем состоянии. Ранее использовалось как головной офис банка. В здании есть просторный светлый атриум, офисные помещения, переговорные и хранилище. Остальные корпуса - четырёхэтажное здание 1.7 тыс. кв. м и трёхэтажное здание 570.2 кв. м - использовались как дополнительные помещения банка. Данные корпуса являются памятниками.



Торги пройдут посредством публичного предложения на электронной торговой площадке Российского аукционного дома (ЭТП РАД) с 24 октября 2018 года по 4 февраля 2019 года. Каждую неделю стоимость лота будет снижаться на 146 млн руб. Торги начнутся 24 октября с 2 млрд руб. Минимальная цена продажи - 1 млрд руб.



Напомним, в XIX веке усадебный комплекс принадлежал династии фабрикантов Прохоровых, тогда он состоял только из двух флигелей. В 1997 году была произведена капитальная реконструкция усадебного комплекса - восстановлены фасады и исторические интерьеры, а также перестроены флигели. В этот же период появился третий флигель. На сегодняшний день усадебный комплекс (не включая третий флигель) внесён в реестр объектов исторического и культурного наследия.



Росэнергобанк по величине активов на 1 марта 2017 года занимал 92-е место в банковской системе Российской Федерации. ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка - банка из первой сотни - 10 апреля 2017 года.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 24.10.2018