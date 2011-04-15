РАД продаёт недостроенный комплекс в Подмосковье

Российский аукционный дом (РАД) 12 декабря проведёт голландский аукцион по поручению жилищной строительной компании "Партнёрство". Об этом говорится в сообщении РАД.



На продажу выставлено непрофильное имущество компании - недостроенный спортивно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном в Серпухове, в микрорайоне "Ивановские дворики". Площадь комплекса - 3.6 тыс. кв. м, общая площадь участков - 5.1 тыс. кв м.



В настоящее время объект построен на 49% - полностью выполнены работы по возведению несущих конструкций и фасадов здания, установлена кровля, сделано остекление и кладка внутренних помещений. Есть подключения ко всем необходимым коммуникациям (тепло-, водо- и электроснабжение, канализация), также получены условия на подключение к газовым сетям.



Начальная цена - 94.96 млн руб. Минимальная цена - 81.46 млн руб.







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