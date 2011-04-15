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24/10/2018
16:17

Сбоев в сотрудничестве со страховыми компаниями не было, Роскосмос

Сбоев в сотрудничестве со страховыми компаниями не было. Об этом заявил Роскосмос.

Вопрос страхования запуска ракеты-носителя (РН) "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10" является техническим и связан с работой аварийной комиссии, которая расследует обстоятельства нештатной ситуации, возникшей 11 октября 2018 года при старте РН "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблём "Союз МС-10", и предоставит результаты работы до 30 октября 2018 года.

Роскосмос своевременно и в полном объёме информирует страховые компании об обстоятельствах всех страховых случаев. Сбоев в сотрудничестве со страховыми компаниями не было. Все пуски пройдут в назначенное время, говорится в сообщении.


"AK&M" от 24.10.2018
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