Сбоев в сотрудничестве со страховыми компаниями не было, Роскосмос

Сбоев в сотрудничестве со страховыми компаниями не было. Об этом заявил Роскосмос.



Вопрос страхования запуска ракеты-носителя (РН) "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10" является техническим и связан с работой аварийной комиссии, которая расследует обстоятельства нештатной ситуации, возникшей 11 октября 2018 года при старте РН "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблём "Союз МС-10", и предоставит результаты работы до 30 октября 2018 года.



Роскосмос своевременно и в полном объёме информирует страховые компании об обстоятельствах всех страховых случаев. Сбоев в сотрудничестве со страховыми компаниями не было. Все пуски пройдут в назначенное время, говорится в сообщении.





"AK&M" от 24.10.2018