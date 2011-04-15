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24/10/2018
16:46

Инфляция за неделю, с 16 по 22 октября, составила 0.1%

Потребительские цены за неделю, с 16 по 22 октября, выросли на 0.1%, с начала октября - на 0.3%, с начала года - на 2.9%. Об этом говорится в материалах Росстата по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 3.4%, яйца куриные - на 1.1%, сахар-песок - на 1%, кур - на 0.9%, колбасу полукопченую, сосиски, сардельки, крупу гречневую, макаронные изделия и вермишель - на 0.4%, колбасу вареную, консервы мясные, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, муку и рис - на 0.3%, баранину, творог жирный, сыры, масло сливочное, маргарин, хлеб ржаной - на 0.2%. Одновременно свинина, соль, чай и карамель подешевели на 0.1%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились, при этом огурцы и помидоры стали дороже на 5.9% и 5.7% соответственно. В то же время цены на морковь снизились на 2.3%, картофель, капусту белокочанную, яблоки - на 1.3-1.8%, лук - на 0.2%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0.1%, на дизельное топливо - на 0.3%.


"AK&M" от 24.10.2018
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