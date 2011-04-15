Нестраховые выплаты страховщиков по суду почти на четверть обогнали суммы взысканных с них страховых выплат

Сумма взысканных судами со страховщиков накладных расходов (к ним относятся, в частности, штрафы, пени, неустойки, оплаты экспертиз) по итогам первого полугодия 2018 года на 22% превысили сумму взысканных с них выплат и составила 8.7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении РСА.



Годом ранее сумма накладных расходов превышала сумму взысканных выплат лишь на 9%. При этом в целом сумма взысканных судами страховых выплат снизилась на 10%.



Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, слова которого приводятся в сообщении, в результате проводимых мер по борьбе с "автоюристами" и по улучшению качества предоставляемых страховыми компаниями услуг сумма взыскиваемых судами страховых выплат снизилась. Но при этом всё больше денег по итогам судебных разбирательств оседает в карманах недобросовестных посредников - "автоюристов", что говорит о том, что они оттачивают своё мастерство по "раздеванию" страховщиков.



Если в 2011 году доля нестраховых судебных выплат составляла 15%, то по итогам полугодия она составила 55%.



"AK&M" от 24.10.2018