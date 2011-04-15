Ростех получил 92.31% акций ОАК

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Ростеху 92.31% акций ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК). Об этом говорится в материалах, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.



Также В.Путин внёс ОАК в перечень стратегических предприятий.

Передача акций должна быть закончена в течение 18 месяцев.

ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК, ИНН 7708619320) создано в соответствии с указом Президента РФ от 20 февраля 2006 года "Об открытом акционерном обществе "Объединённая авиастроительная корпорация". Регистрация корпорации как юридического лица состоялась 20 ноября 2006 года.



Приоритетными направлениями деятельности ОАК и входящих в корпорацию компаний являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.



В ОАК входят: ПАО "Компания "Сухой", ПАО "Корпорация "Иркут", ОАО "Ил", ОАО "ОАК - Транспортные самолёты", ПАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", ПАО "Туполев", ОАО "Илюшин Финанс Ко.", ОАО "Финансовая лизинговая компания", ЗАО "Авиастар-СП", ПАО "ВАСО", АО "РСК "МиГ", ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова", ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева", ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", ЗАО "Аэрокомпозит", ПАО "ТАНТК им. Бериева".



Чистый убыток ОАК за первое полугодие 2017 года по МСФО снизился на 10.14% до 6.599 млрд руб. с 7.344 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 51.27% до 179.7 млрд руб. со 118.795 млрд руб., прибыль от операционной деятельности составила 6.5 млрд руб. против убытка в 5.402 млрд руб. годом ранее, убыток до налогообложения уменьшился в 2.06 раза до 5.838 млрд руб. с 12.022 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ОАК за 9 месяцев 2017 года по РСБУ снизился на 19.52% до 166.396 млн руб. с 206.751 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 35.64% до 17.468 млрд руб. с 12.878 млрд руб., убыток от продаж - на 34.27% до 2.141 млрд руб. с 1.594 млрд руб., убыток до налогообложения - на 2.03% до 771.759 млн руб. с 756.371 млн руб.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., EBITDA - 305 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"