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24/10/2018
17:45

Подделка денежных знаков Банка России сократилась в III квартале, ЦБ

В банковской системе РФ в III квартале было обнаружено 10.467 тыс. поддельных денежных знаков Банка России, что на 267 штук меньше аналогичного показателя прошлого года. Об этом говорится в материалах ЦБ.

Больше всего среди выявленных подделок пятитысячных банкнот (7.616 тыс.), почти в три раза меньше банкнот номиналом одна тысяча рублей (2.425 тыс.). Кроме того, выявлены поддельные банкноты номиналом две тысячи рублей (95) и двести рублей (3). Поддельных монет обнаружено 37 штук, из них: четыре - номиналом десять рублей, 32 - номиналом пять рублей и одна рублевая монета.

Поддельных банкнот иностранных государств за III квартал было выявлено 532 штуки. Подавляющее большинство поддельных банкнот (488) составили доллары США. Также были обнаружены поддельные евро, китайские юани и одна подделка фунта стерлингов Соединенного Королевства.

"AK&M" от 24.10.2018
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