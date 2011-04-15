Фонды "Нефтегарант" и "Согласие-ОПС" завершают процедуру реорганизации

Негосударственные пенсионные фонды АО "НПФ "Нефтегарант", АО "НПФ "Нефтегарант-НПО" и АО "НПФ Согласие-ОПС" завершают процедуру реорганизации. Об этом говорится в сообщении сторон.



Получено решение Банка России о согласовании проведения реорганизации.



Объединённый фонд будет работать под брендом АО "НПФ "Нефтегарант". Активы, составляющие средства пенсионных накоплений под управлением объединённого АО "НПФ "Нефтегарант", достигнут 119 млрд руб., объём пенсионных резервов - 59.7 млрд руб. Число застрахованных лиц - клиентов фонда по обязательному пенсионному страхованию - около 1.6 млн человек.



Фонд реализует корпоративные пенсионные программы свыше 340 пенсионных проектов российских предприятий, входящих в Группу обществ Компании "Роснефть", клиентами фонда по негосударственному пенсионному обеспечению будут свыше 156 тыс. человек.



НПФ "Нефтегарант" в порядке правопреемства продолжит выполнять все обязательства перед клиентами присоединенных фондов. Реорганизация фондов не потребует от клиентов перезаключения договоров об обязательном пенсионном страховании и договоров негосударственного пенсионного обеспечения.



После реорганизации акционерами объединённого фонда АО "НПФ "Нефтегарант" стали Концерн "Россиум", ООО "РН-Пенсионные активы", ПАО "Дальневосточный банк", АО "ИК Регион". Сделка носила безденежный характер, распределение долей будет раскрыто в определенные законом сроки.



АО "НПФ "Нефтегарант" был образован в результате реорганизации Негосударственного пенсионного фонда "Нефтегарант". НПФ "Нефтегарант" был основан в мае 2000 года. В качестве учредителя выступила ПАО "НК "Роснефть".



АО "НПФ "Нефтегарант-НПО" - создан в результате реорганизации НПФ "Нефтегарант". Осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению. НПФ "Нефтегарант-НПО" обеспечивает реализацию корпоративной пенсионной программы ПАО "НК "Роснефть".



АО "НПФ Согласие-ОПС" - негосударственный пенсионный фонд с количеством клиентов свыше 1.5 млн человек. АО "НПФ Согласие-ОПС" входит в систему гарантирования прав застрахованных лиц государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" и является членом саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов".



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