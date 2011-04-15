Совет Федерации одобрил поправки в НК о сохранении предпенсионерам льгот по налогам

Совет Федерации одобрил изменения в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса в части сохранения федеральных льгот по имущественным налогам для физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Ранее был принят пакет законов об изменениях параметров пенсионной системы, повышающий возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, для мужчин – до 65 лет.







"AK&M" от 24.10.2018