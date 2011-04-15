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24/10/2018
18:45

Сенаторы освободили от НДФЛ доходы судей при получении выплаты для строительства жилья

Совет Федерации одобрил изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Закон освобождает от налога на доходы физических лиц доходы в виде единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения либо в виде жилого помещения, предоставляемого в собственность вместо указанной выплаты, полученные судьями либо членами семьи погибшего (умершего) судьи в случаях, предусмотренных законом "О статусе судей в Российской Федерации". Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Сенаторы также сегодня одобрили изменения в закон "О статусе судей в Российской Федерации", статью 6 Федерального закона "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" и признании утратившими силу пунктов 10 и 11 Постановления Верховного Совета РФ "О некоторых вопросах, связанных с применением Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации".

Устанавливается, что судьям, замещающим должность судьи не менее 10 календарных лет, признанным нуждающимися в жилых помещениях, один раз за весь период пребывания в должности судьи предоставляются единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилых помещений либо вместо нее на основании заявления судьи жилое помещение в собственность.

Закон определяет основания признания судей нуждающимися в жилых помещениях в целях предоставления единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность, основания признания судей не имеющими жилых помещений по месту нахождения суда, нормы предоставления площади жилых помещений, очередность предоставления жилых помещений, а также регулируются иные вопросы, касающиеся жилищного обеспечения судей.



"AK&M" от 24.10.2018
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