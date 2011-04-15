Совет Федерации упростил порядок взаимных поездок жителей приграничных территорий РФ и Латвии

Совет Федерации одобрил федеральный закон "О ратификации Соглашения о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий Российской Федерации и Латвийской Республики от 20 декабря 2010 года". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



В настоящее время взаимные поездки жителей приграничных территорий России и Латвии осуществляются на основании документов, удостоверяющих личность, дающих право на пересечение государственной границы и разрешения на местное приграничное передвижение. Для получения разрешения на местное приграничное передвижение также необходимо наличие полиса медицинского страхования, действительного на период первой поездки.



Соглашением предлагается отменить требование представлять полис медицинского страхования для получения разрешения на местное приграничное передвижение; снять ограничение по суммарному сроку пребывания граждан на сопредельных приграничных территориях; отказаться от проставления штампов о прохождении пограничного контроля на разрешениях и в документах, удостоверяющих личность жителей приграничных территорий.







"AK&M" от 24.10.2018