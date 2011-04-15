Совет Федерации ратифицировал конвенцию об избежании двойного налогообложения между РФ и Эквадором

Совет Федерации ратифицировал конвенцию между правительствами РФ и Республики Эквадор об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и протокол к ней. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Целью конвенции и протокола является обеспечение условий, при которых юридические и физические лица каждого из договаривающихся государств не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своём государстве и государстве партнёре.



Положениями конвенции урегулированы вопросы, касающиеся налогообложения: доходов от недвижимого имущества; прибыли от предпринимательской деятельности; прибыли предприятия договаривающегося государства от эксплуатации морских или воздушных судов в международных перевозках; прибыли ассоциированных предприятий договаривающихся государств; дивидендов; процентов; доходов от авторских прав и лицензий; доходов физических лиц.



Конвенцией регулируются вопросы устранения двойного налогообложения. Так, применительно к РФ предусмотрено, что в случае если российский резидент получает доход в Республике Эквадор, сумма налога на этот доход, уплачиваемого в Республике Эквадор в соответствии с положениями Конвенции, может быть вычтена из суммы российского налога, подлежащего уплате этим резидентом. Однако сумма вычета не должна превышать сумму российского налога на этот доход. В соответствии с конвенцией термин "компетентный орган" применительно к России означает Министерство финансов РФ или его уполномоченного представителя.



Конвенция не затрагивает налоговые привилегии сотрудников дипломатических миссий или консульских учреждений.











"AK&M" от 24.10.2018