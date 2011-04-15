В Москве выделено почти 50 площадок для комплексного развития территорий (КРТ), сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Мы проработали городские площадки и выделили 47 зон комплексного развития территорий, которые зафиксированы в правилах землепользования и застройки. Общая площадь этих зон - 491.2 га", - сказала Ю.Княжевская.



По её словам, развитие этих территорий предполагает как общественно-жилую, так и общественно-промышленную функцию, но последняя преобладает.



"Порядка 49% всей площади зон КРТ, а это около 240 га, отводится под промышленную застройку, ещё 185 га, это 38%, - под общественную застройку и только 65 га, что составляет 13%, - под общественно-жилую", - пояснила глава Москомархитектуры.



Она отметила, что общественно-жилая застройка предполагает комплексное развитие площадок. То есть, помимо жилья, планируется возводить социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, спортивные комплексы.



"Перед нами не стоит задача вывести всю промышленность за пределы города. Мы считаем необходимым комплексное и сбалансированное развитие городских территорий, которое отвечало бы как экономическому развитию столицы, так и созданию комфортных условий для проживания", - подчеркнула Ю.Княжевская.





"AK&M" от 24.10.2018