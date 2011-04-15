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24/10/2018
18:41

В Москве выделено почти 50 площадок для комплексного развития территорий

В Москве выделено почти 50 площадок для комплексного развития территорий (КРТ), сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Мы проработали городские площадки и выделили 47 зон комплексного развития территорий, которые зафиксированы в правилах землепользования и застройки. Общая площадь этих зон - 491.2 га", - сказала Ю.Княжевская.

По её словам, развитие этих территорий предполагает как общественно-жилую, так и общественно-промышленную функцию, но последняя преобладает.

"Порядка 49% всей площади зон КРТ, а это около 240 га, отводится под промышленную застройку, ещё 185 га, это 38%, - под общественную застройку и только 65 га, что составляет 13%, - под общественно-жилую", - пояснила глава Москомархитектуры.

Она отметила, что общественно-жилая застройка предполагает комплексное развитие площадок. То есть, помимо жилья, планируется возводить социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, спортивные комплексы.

"Перед нами не стоит задача вывести всю промышленность за пределы города. Мы считаем необходимым комплексное и сбалансированное развитие городских территорий, которое отвечало бы как экономическому развитию столицы, так и созданию комфортных условий для проживания", - подчеркнула Ю.Княжевская.


"AK&M" от 24.10.2018
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