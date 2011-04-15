Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 октября 2018 года



РАСХОДЫ РАЗЛОЖИЛИ ПО ВАГОНАМ

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ХОТЯТ ОТ КЛИЕНТОВ ВСЕ БОЛЬШЕ



Дискуссия вокруг сохранения на семь лет экспортной надбавки к тарифу ОАО РЖД, которая может стоить клиентам монополии 250 млрд руб., выходит на правительственный уровень. Долгосрочную программу ОАО РЖД до 2025 года, на которую и нужны средства, 25 октября будут обсуждать у вице-премьера Максима Акимова, а на следующей неделе - у премьера Дмитрия Медведева. Но это не единственные дополнительные расходы, грозящие грузоотправителям. По данным "Ъ", обсуждается рост тарифа на порожний пробег всех видов вагонов на 6%, что принесет ОАО РЖД еще 60-70 млрд руб.





БЕГЛЫЙ СТРОИТЕЛЬ ПРИКРЫЛСЯ ШПИОНСКОЙ СЕТЬЮ

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ЭКС-ГЛАВЫ ВСУМ В КИЕВЕ АРЕСТОВАНЫ РОССИЙСКИЕ АДВОКАТЫ



"Ъ" стали известны причины, по которым в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) были задержаны российские адвокаты Владимир Филимонов и Георгий Левчук. Как оказалось, заявления на них написал их клиент, экс-совладелец "Военно-строительного управления Москвы" (ВСУМ) Алексей Душутин, объявленный российскими правоохранительными органами через Интерпол в международный розыск по делу об особо крупном мошенничестве. Бывший строитель обвинил адвокатов в вымогательстве у него денег, однако СБУ уже объявила господина Левчука шпионом. Еще один адвокат, Николай Галкин, лишь случайно смог избежать ареста на Украине. Защита арестованных считает происходящее провокацией СБУ, полагая, что сам Душутин таким образом пытается получить лояльность украинских властей и избежать экстрадиции в Россию.





ШАКРО МОЛОДОГО ОПОЗНАЛИ ПО ПОРТФЕЛЮ

ФСБ УСТАНОВИЛА, ЧТО ВОР В ЗАКОНЕ ПОСЕЩАЛ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ





Как стало известно "Ъ", в громком уголовном деле о коррупции в главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве необычный свидетель. Им стал охранник следственного управления по Центральному округу столицы, неожиданно вспомнивший, что лично видел вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), направлявшегося в кабинет экс-начальника управления Алексея Крамаренко c портфелем от Louis Vuitton в руках. При этом житель Рязанской области, подрабатывающий в столице вахтовым методом, не смог объяснить, по каким признакам он распознал брендовую вещь стоимостью в пять его месячных зарплат.





СЖИЖЕНИЕ ГАЗА В ТВЕРДОЙ ВАЛЮТЕ

СПГ ПРИНОСИТ НОВАТЭКУ УЖЕ 17% ВЫРУЧКИ



Бизнес по продаже сжиженного природного газа, производство которого НОВАТЭК начал всего десять месяцев назад, по расчетам "Ъ", уже принес компании 17% от совокупной выручки в третьем квартале. Этому способствовал и существенный рост цен, вызванный началом поставок по долгосрочным контрактам в Азию - в третьем квартале НОВАТЭК продавал СПГ в среднем по $312 за тысячу кубометров против $264 за тысячу кубометров во втором. При сохранении текущих ценовых тенденций уже к концу года СПГ будет приносить НОВАТЭКу столько же, сколько весь остальной бизнес по продаже газа в РФ.





КАПИТАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ ДОШЕЛ ДО СУДА

У "РОССИЙСКОГО КАПИТАЛА" ОКАЗАЛОСЬ ДВА ВАЛИДНЫХ АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ





Аудиторское СРО ААС, членом которого является ФБК, будет доказывать в суде бывшему клиенту - банку "Российский капитал" - правильность заключения дисциплинарной комиссии по поводу отсутствия у аудитора конфликта интересов. Пока в деле не поставят точку, будут существовать два действующих аудиторских заключения с разницей в оценке капитала более чем в 30 млрд руб. По мнению экспертов, это осложняет принятие решения о докапитализации банка.





РОБОТЫ ПРОКОНТРОЛИРУЮТ РАСКРЫТИЕ

ЦБ СОЗДАЕТ СИСТЕМУ АНАЛИЗА СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ



Банк России работает над созданием системы автоматизированного контроля раскрытия информации (АКРИ). Она будет обрабатывать весь массив поступающей из информационных агентств структурированной информации по существенным фактам. Задача системы - упростить работу надзора, взяв на себя функцию первичного контроля над соответствием раскрываемой эмитентами информации закону. Однако сложные случаи, связанные с намеренным манипулированием информацией, регулятору по-прежнему придется рассматривать и оценивать вручную.





ПЕНСИОНЕРАМ УКАЖУТ НА ПЕРЕХОД

НПФ СТАНУТ КОЛЛЕКТИВНЫМИ ПРОПАГАНДИСТАМИ И АГИТАТОРАМИ



Банк России пытается заставить негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и их агентов информировать граждан о новеллах в законодательстве в части смены страховщиков. Это, по мнению регулятора, приведет к более осознанным действиям граждан по переводу пенсионных накоплений. НПФ согласны провести информационную кампанию, но пока не оценили сопутствующие траты. Фонды получили право зарабатывать деньги, а значит, должны и нести социальные расходы, описывают логику ЦБ эксперты.





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"AK&M" от 25.10.2018