Дайджест газеты "Ведомости" от 25 октября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 25 октября 2018 года.





"ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ДАМ - ЛУЧШИЕ ПРОДАВЦЫ AVON"



Гендиректор Avon Ян Зейдервелд рассказал о работе компании.

Основанная в 1886 г. Avon - одна из старейших косметических компаний мира и старейшая из осуществляющих прямые продажи. Ее основатель, книжный коммивояжер Дэвид Макконнелл, придумал раздавать домохозяйкам вместе с проданными книгами бесплатные духи. Но очень быстро выяснилось, что духи привлекают покупательниц гораздо больше книжной продукции, и Макконнелл основал парфюмерную компанию, в 1937 г. ставшую Avon Products.



Более 100 лет компания придерживалась технологии продаж "лицом к лицу" и росла, но с началом XXI в. стала тормозить. Основные проблемы начались в 2005 г., когда у компании приостановился рост продаж. И оборот, и чистая прибыль снижались каждый год. Падение пытались отыграть уже два генеральных директора, сейчас этим занимается третий.





ТОРГОВЛЯ ЗА БЕНЗИН

НЕФТЯНИКИ БОЛЬШЕ НЕ ХОТЯТ СДЕРЖИВАТЬ РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН



Но правительство готовит новые меры регулирования топливного рынка.



Нефтяные компании больше не хотят сдерживать цены на топливо на АЗС, об этом они заявили 24 октября на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака - он отвечает за нефтегазовую отрасль. С июня вертикально-интегрированные нефтяные компании не повышают цены на АЗС - об этом весной они договорились с правительством в обмен на снижение акцизов. Кроме того, правительство обещало им с 2019 г. компенсацию за внутренние поставки топлива.



Но с сентября нефтяники начали поднимать оптовые цены - на бирже рост составил около 6%.



А нефтеперерабатывающие заводы опасаются, что завершение налогового маневра ударит по переработке нефти и приведет к росту внутренних цен на сырье , а с 1 января повышается акциз.





"АШАН" НОМЕР ПЯТЬ

"ДИКСИ" ОБОГНАЛА "АШАН" ПО ОБОРОТУ



Французской сети не удается восстановить рост бизнеса в России.

Рейтинг лидеров российской продовольственной розницы по итогам первого полугодия 2018 г. составило аналитическое агентство Infoline. Лидером остается владелец сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" - X5 Retail Group с оборотом 731,2 млрд руб., на втором месте - "Магнит", третья - "Лента". Она обогнала "Ашан" по обороту еще в 2017 г., а за следующие полгода французскую сеть обогнала и группа "Дикси", до этого сама переживавшая отток покупателей и падение выручки. Представители "Ашана" комментировать результаты полугодия отказались.





МИНУТНОЕ ДЕЛО ДЛЯ ПОЛЬШИ

РОССИЙСКИЙ КАРШЕРИНГ ANYTIME ПОЯВИТСЯ В ЧЕХИИ И ПОЛЬШЕ



Другие российские каршеринги также рассматривают новые рынки.

Владелица двух сервисов поминутной аренды машин, "Делимобиля" и Anytime, Mikro Kapital Group организует каршеринг в Восточной Европе, сообщил основатель сервисов Винченцо Трани. "Делимобиль" - бренд массовый, а Anytime - премиальный



Mikro Kapital Group в мае 2019 г. откроет каршеринги в Праге (Чехия) и Варшаве (Польша), продолжает Трани, инвестиции составят 8 млн евро, по 4 млн евро на каждый город. Деньги компания привлекает в материнской компании General Invest, а она выпустит под это облигации, описывает он.





СКОЛЬКО СТОИТ РАСЧИСТКА ЧАСТОТ



Во сколько обойдется расчистка частот для сотовой связи пятого поколения



Конверсия может стоить до 16 млрд рублей, подсчитало объединение операторов сотовой связи "Союз LTE".



К 2022 г. государство и операторы могут потратить на расчистку (конверсию) частот для сотовой связи пятого поколения (5G) до 16 млрд руб. Это следует из концепции создания и развития сетей 5G, разработанной объединением операторов сотовой связи - "Союзом LTE". Организация объединяет МТС, "Вымпелком", "Мегафон" и Tele2. "Ведомости" ознакомились с ней. Официально в министерство документ еще не поступал



Расчистка частот будет длиться до 2022 г. и обойдется в 11,8-16 млрд руб., рассчитывает "Союз LTE". Стоимость будет зависеть от того, каковы будут компенсации компаниям, использующим частоты 3,4-3,8 ГГц, в случае их изъятия.





ПОЧЕМУ ФУНТ ЛИХА



Чтобы выявить махинации, вылившиеся в один из крупнейших скандалов по отмыванию денег - 200 млрд евро через эстонский филиал Dansle Bank, потребовался 1 фунт стерлингов.



Именно столько заплатил Ховард Уилкинсон, британский трейдер в эстонском филиале Danske Bank, чтобы летом 2012 г. скачать отчет, который британская фирма Lantana Trade LLP подала регистратору Companies House. Lantana практически ежедневно проводила через эстонский филиал не менее $1 млн. За пять месяцев, свидетельствовали документы Danske, сумма составила $480 млн. А в отчете британскому регистратору Lantana, зарегистрированная в пригороде Лондона рядом с хозяйственным магазином, указывала нулевую прибыль. В графе "чистые активы" стояло "0,00". Это удивило Уилкинсона.





ПРОДАЕТСЯ ДОМ ПУГАЧЕВА



Лондонский суд во вторник постановил продать особняк бывшего сенатора и бенефициара обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева.



Дом находится на улице Glebe Place в лондонском районе Челси, он оценивается в 8,9 млн фунтов стерлингов ($11,5 млн). После того, как Межпромбанк лишился лицензии в 2010 г., Пугачев переехал в Великобританию, а после, спасаясь от преследования (в Англии Пугачев был приговорен к двум годам лишения свободы по 12 эпизодам неуважения к суду) - во Францию.



Конкурсным управляющим Межпромбанка выступает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Его представитель подтвердил, что суд вынес приказ о продаже особняка Glebe Place, по его словам, это сделано согласно определению Арбитражного суда Москвы, вынесенного 30 апреля 2015 г.





5 ОШИБОК ПРИ ПОДПИСАНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА



Выбирая курсы для сотрудников, руководители допускают одни и те же ошибки, которые сводят эффективность обучения к нулю.



Многие российские компании обучают персонал, и большинство видит в бизнес-образовании волшебную таблетку, способную в одно мгновение избавить от всех проблем. Но это не так. Выбирая курсы для сотрудников, руководители раз за разом допускают одни и те же ошибки, которые сводят эффективность обучения к нулю.



Например, позволяют сотрудникам самим выбирать курсы.



Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 25.10.2018