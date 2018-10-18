ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 25 октября, в размере 65.6299 руб. против 65.3101 руб. на 24 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



24.10.18 - 65.3101 руб.

23.10.18 - 65.3065 руб.

20.10.18 - 65.8140 руб.

19.10.18 - 65.7238 руб.

18.10.18 - 65.4026 руб.















































"AK&M" от 24.10.2018