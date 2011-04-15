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25/10/2018
11:33

S&P повысило рейтинги Ингосстраха

S&P Global Ratings 24 октября 2018 года повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости страховой компании российского СПАО "Ингосстрах" с "ВВ+" до "ВВВ-". Прогноз - "Стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.

Повышение рейтингов обусловлено улучшением кредитного качества инвестиционного портфеля компании до уровня рейтинговой категории "ВВВ" (по сравнению с категорией "ВВ" годом ранее) вследствие повышения суверенных рейтингов и более консервативной инвестиционной политики компании.

Эти факторы вместе с высокими результатами страховой деятельности СПАО "Ингосстрах" и сильными показателями капитализации подтверждают мнение S&P относительно улучшения профиля финансовых рисков компании в целом.

Прогноз "Стабильный" отражает ожидания S&P, что в ближайшие два года рейтинги СПАО "Ингосстрах" останутся без изменения, поскольку страховая компания продолжит улучшать качество инвестиционного портфеля в рамках рейтинговой категории "ВВВ", поддерживая высокие показатели страховой деятельности, адекватный уровень капитализации и сильную конкурентную позицию.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 25.10.2018
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