В Сочи прервано железнодорожное сообщение. Об этом сообщила пресс-служба ОАО РЖД.



В частности, в результате обильных осадков на территории Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) подтоплена инфраструктура на участке Туапсе - Кривенковская. Для ликвидации последствий непогоды задействованы более 200 железнодорожников и более 10 единиц спецтехники.



Напомним, что 24 октября в 16:08 на двухпутном электрифицированном перегоне Греческий - Кривенковская Краснодарского региона СКЖД из-за подтопления железнодорожных путей было закрыто движение поездов.



Пассажиры задержанных поездов обеспечиваются питанием и бутилированной водой. Организована перевозка пассажиров автобусами со станций Туапсе и Горячий Ключ для дальнейшего следования поездами до станций назначения.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.23 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 25.10.2018