Банк России выпускает в обращение памятные монеты драгоценных металлов

Банк России 25 октября 2018 года выпускает в обращение памятные монеты драгоценных металлов. Об этом говорится в материалах ЦБ.



Так, ЦБ выпускает серебряную номиналом три рубля "Магия театра", серебряную номиналом три рубля серии "На страже Отечества", серебряную номиналом сто рублей "100-летие Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 годов и восстановления Патриаршества в Русской православной церкви", серебряные номиналом три рубля и двадцать пять рублей, золотую номиналом пятьдесят рублей серии "200-летие со дня рождения И.С. Тургенева".



Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.



"AK&M" от 25.10.2018