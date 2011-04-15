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25/10/2018
15:48

Банк России выпускает в обращение памятные монеты драгоценных металлов

Банк России 25 октября 2018 года выпускает в обращение памятные монеты драгоценных металлов. Об этом говорится в материалах ЦБ.

Так, ЦБ выпускает серебряную номиналом три рубля "Магия театра", серебряную номиналом три рубля серии "На страже Отечества", серебряную номиналом сто рублей "100-летие Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 годов и восстановления Патриаршества в Русской православной церкви", серебряные номиналом три рубля и двадцать пять рублей, золотую номиналом пятьдесят рублей серии "200-летие со дня рождения И.С. Тургенева".

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

"AK&M" от 25.10.2018
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